Domani niente acqua per due ore in una vasta porzione della zona sud della città

L'intervento di Publiacqua prevede la sospensione dell'erogazione dalle 9 alle 11 in un perimetro che va da via Primo Maggio e via Fiorentina e via Lunga di Cafaggio a ovest, l’Autostrada A11 a sud, via Berlinguer a est e viale Leonardo da Vinci a Nord

Possibili problemi per l'approvvigionamento idrico, lunedì mattina 27 settembre, in una vasta porzione della zona Sud di Prato. A causa di lavori di prova manovre efefttuate dfa Publiacqua sulla rete idrica legati alla distrettualizzazione della stessa, dalle 9 alle 11 di lunedì, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona di via delle Badie (tratto da via Fiorentina a via delle Fonti), via Fiorentina, viale Ferraris, via Righi, via del Lazzeretto e limitrofe per un perimetro che va da via Primo Maggio e via Fiorentina e via Lunga di Cafaggio a ovest, l’Autostrada A11 a sud, via Berlinguer a est e viale Leonardo da Vinci a Nord. Abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.