Oggi la telecamera sul semaforo fra via Livi e via Arcangeli sarà sostituita con il T-red

Il nuovo sistema, già sperimentato in via Valentini angolo via Ferrucci, segnalerà non solo gli automobilisti che passano con il rosso, ma anche quelli che si fermano oltre la linea disegnata a terra

Sarà attivato lunedì 1 febbraio all'incrocio tra via Carlo Livi e via Don Giuseppe Arcangeli il T- red per multare chi passerà con il rosso. Un sistema all’avanguardia che segnalerà anche chi si arresta troppo tardi e quindi oltrepassa la linea disegnata a terra. Il T red sostituisce la telecamera che si trova sul semaforo. Secondo quanto previsto dal codice della strada la presenza del rilevatore di infrazioni sarà segnalata con apposita segnaletica, uno è giù tato attivato in via Valentini angolo via Ferrucci. Segnalerà anche chi si ferma oltre la linea di stopL'obiettivo dell'ammnistrazione comunale è di rendere più disicpilati gli automobilisti pratesi, lo scorso anno, infatti la Municipale ne ha multato oltre 1.550 che hanno attraversato con il semaforo rosso o non hanno rispettato la linea d’arresto rischiando di travolgere i pedoni sull’attraversamento pedonale.

Per chi passa con il rosso è prevista la decurtazione di 6 punti della patente e una multa di 167 euro in orario diurno e 222,67 in quello notturn,o mentre per chi si arresta dopo la linea i punti levati saranno due e l’importo da pagare rispettivamente di 42 e 56 euro.









Edizioni locali collegate: Prato

