12.10.2022 h 15:28 commenti

Lunedì in Consiglio la delibera sulla Multiutility, il fronte del no chiede un referendum consultivo

Le firme necessarie per avviare l'iter sono state protocollate stamani dai comitati riuniti nell'Osservatorio ambientale di Prato che chiede agli amministratori anche di sospendere ogni decisione in attesa della consultazione.

(e.b.)

L'atto per dare il via libera alla nascita formale della Multiutility Toscana, già approvato dalla giunta, arriverà sui banchi del Consiglio comunale di Prato lunedì pomeriggio, 17 ottobre. Domani e venerdì il documento che definisce la struttura della nuova holding pubblica dei servizi attraverso l'incorporazione in Alia servizi ambientali di Consiag, Acqua Toscana e Publiservizi, sarà esaminato rispettivamente dalle commissioni consiliari 2 e 4.Il Movimento 5 stelle fa polemica sul poco tempo a disposizione per esaminare le 1.200 pagine della delibera. Problema che secondo il consigliere pentastellato Carmine Maioriello riguarda anche il gruppo Pd: "Come faranno i consiglieri del Pd in così pochi giorni studiare centinaia di pagine con contenuti tecnici molto complessi ed esprimere così un parere consapevole sulla delibera?". Continua la capogruppo Silvia La Vita: "Viene quindi il legittimo sospetto che, ancora una volta, i consiglieri e le consigliere di maggioranza voteranno Si' solo per seguire gli ordini dettati dalle dirigenze del loro partito, e non per la bontà del progetto".Consiglieri Pd e in generale tutti gli amministratori a cui nei giorni scorsi è stato rivolto un appello a sospendere le procedure che porteranno alla nascita della multiutility e aprire un percorso di informazione, confronto e discussione con tutta la cittadinanza. Un appello sottoscritto da più forze politiche di diversi territori: Movimento 5 stelle Prato e Montemurlo, Sinistra Unita Valbisenzio, Rifondazione Comunista Prato e Carmignano, Sinistra italiana Prato, Sinistra per Montemurlo, Articolo Uno Prato, Prato in Comune e alcuni consiglieri indipendenti di Carmignano.A proposito di percorso di informazione. I comitati dell'Osservatorio ambientale hanno protocolollato circa 400 firme, il doppio del minimo richiesto dal regolamento comunale, per presentare istanza di referendum consultivo sulla multiutility. I quesiti sono due, uno sull'accorpamento-quotazione in borsa e uno sul servizio idrico rispetto alla sentenza della Consulta che ha confermato l'esito del referendum del 2011 sull'acqua pubblica. E' uno strumento di partecipazione che presenta un iter complesso normato dal nuovo regolamento sulla partecipazione. Complesso e che richiede tempo. Per questo l'Osservatorio ambientale fa appello a tutti i consiglieri affinchè non si esprima in merito alla delibera che lunedì arriverà in Consiglio prima che venga data la possibilità alla cittadinanza di informarsi e di decidere. "Invece di comprimere al minimo tempi e margini di disussione, portata avanti dalla Giunta Biffoni – si legge nel comunicato del gruppo di comitati ambientalisti - esclusivamente nell’ambito del partito di riferimento o dei gruppi d’interesse ristretti; ora l'amministrazione e il consiglio comunale aprano una riflessione approfondita e ad un confronto senza blitz o sotterfugi; e diano la parola alla cittadinanza per pronunciarsi su temi così dirimenti per i bisogni quotidiani, prima di decidere a colpi di maggioranza. Le amministrazioni ed i sindaci vanno e vengono e nel caso del tandem Biffoni-Nardella, prossimi alla fine della carriera da primi cittadini, questo potrebbe essere il peggior lascito per le rispettive comunità, con i beni comuni che se ne vanno in borsa, dove poi faranno profitti sui nostri diritti".