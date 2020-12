02.12.2020 h 15:21 commenti

Lunedì acqua con il contagocce in alcune zone di Montemurlo

A causa dell'interruzione dell’energia elettrica agli impianti di Publiacqua da parte di Enel prevista nel pomeriggio del 7 dicembre

Publiacqua informa i cittadini del comune di Montemurlo che, causa interruzione dell’energia elettrica ai propri impianti da parte di Enel, dalle ore 14.30 di lunedì 7 dicembre, si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via della Rocca, via Baronese, via Cicignano e limitrofe.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.