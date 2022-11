09.11.2022 h 10:51 commenti

Luminarie di Natale sì ma spente la notte per risparmiare, la scelta di Poggio a Caiano

La Giunta del sindaco Puggelli ha dato il via libera alle decorazioni di strade e piazze per le feste natalizie ma con un occhio al caro-energia. L'annuncio: "A differenza del passato, le luci saranno spente nelle ore notturne per dare un segnale concreto ad un problema che riguarda tutti"

Sì alle luminarie di Natale ma con un occhio al caro-bolletta. La Giunta comunale di Poggio a Caiano ha deciso di abbellire strade e piazze con le luminarie che però, a differenza degli anni passati, resteranno spente la notte così da risparmiare qualche soldo. “La magia del Natale sta per arrivare – il commento del sindaco Francesco Puggelli – a Poggio non mancheranno anche quest’anno le luminarie che accentueranno l’atmosfera di festa, decorando e rendendo il paese più bello e più attrattivo per la nostra comunità e per i visitatori”. Impossibile non fare i conti con il rincaro del costo dell'energia: “Nell’ottica di risparmiare sui consumi – spiega l'assessore alla Cultura, Giacomo Mari – abbiamo cercato una soluzione: adifferenza degli anni passati quando le luminarie rimanevano accese tutta la notte, quest’anno le luci si spegneranno automaticamente nelle ore notturne. Crediamo infatti che sia opportuno un segnale concreto per affrontare un problema che ci riguarda tutti. Le nostre luminarie consumeranno più o meno 2,7 chilowattora, all'incirca come un phon professionale”.

L’illuminazione sarà trasversale e disseminata sulle principali vie di Poggio a Caiano; tra le decorazioni, anche l'illuminazione di alcuni alberi di Natale nei principali punti del paese, oltre ad altri alberi nei pressi delle rotonde e del Palazzo comunale. Novità di quest’anno sarà il punto selfie con stella di Natale che sarà realizzato davanti alla villa Medicea.



