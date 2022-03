E' Luis Micheli Clavier il nuovo commissario cittadino della Lega di Prato. Il commissario provinciale Filippo La Grassa, dopo le tumultuose dimissioni del consigliere comunale Marco Curcio dal ruolo di segretario comunale , ha nominato l'ex consigliere regionale con una lunga militanza in Forza Italia. Nel 2019 si è candidato alle comunali di Prato con Fratelli d'Italia. Un anno fa l'ingresso nella Lega e oggi la nomina alla guida del partito per i territori di Prato, Montemurlo e Val Bisenzio."Una persona dall'elevato spessore politico -sostiene La Grassa- che porta con sé la sua esperienza che lo ha condotto, negli anni '90 sugli scranni del consiglio regionale. Sono convinto che possa essere la persona giusta per riunire le varie anime del partito che, fino ad oggi, hanno avuto difficoltà a trovare una sintesi che, spesso, non è stata raggiunta più per difficoltà personali che politiche. Nel mio lavoro di commissario provinciale ho toccato con mano queste problematiche e questo mi ha convinto della necessità di nominare una figura come Micheli Clavier che è al di sopra delle parti, ha quella visione e modi di affrontare le varie situazioni tipiche di chi ha navigato a lungo nei mari della politica e ha voglia di mettere la sua esperienza al servizio della Lega. A Luis -conclude La Grassa- auguro un buon lavoro e sono convinto che con lui si creerà una bella collaborazione per guardare ai nuovi obiettivi e traguardi da raggiungere".