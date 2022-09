22.09.2022 h 09:04 commenti

Luigi Sbarra al teatro Borsi per parlare di lavoro costi energetici e libera d'impresa

Il segretario generale della Cisl sarà ospite il 6 ottobre della rassegna organizzata dall'associazione Punto d'incontro. Dopo la pausa estiva ripartono gli incontri pensati per riflettere sui temi di attualità

Lavoro, costo dell’energia e fisco. Sono questi i temi con cui ripartono gli incontri dell’Associazione culturale ‘Punto d’incontro’ dopo la pausa estiva, il primo dei quali sarà il 6 ottobre a Prato con un ospite di rilievo: il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.

Alle 18.30 al Teatro Borsi, via S. Fabiano il segretario della Cisl sarà intervistato dal giornalista Giorgio Bernardini per affrontare e approfondire le questioni che oggi ruotano attorno al Lavoro e alla libertà d’impresa. “L’intento – spiega il presidente dell’Associazione Gianni Taccetti – è mettere al centro dell’agenda politica e istituzionale il Lavoro fin dal giorno dopo il risultato delle elezioni politiche: la mancanza o la scarsa qualità di occupazione, la difficoltà di fare impresa con i costi dell’energia che salgono vertiginosamente gravando sulle altre materie e sui processi produttivi, trascinandosi dietro l’inflazione, sono le prime questioni che il Governo deve affrontare”

Punto d’incontro, dunque, dopo il direttore di Avvenire Marco Tarquinio invitato per la prima iniziativa a giugno, prosegue i suoi momenti di confronto con un protagonista del dibattito nazionale e delle interlocuzioni con il mondo produttivo e istituzionale.

“La pandemia – prosegue Taccetti – ha aumentato disuguaglianze e l’isolamento, dobbiamo tornare a trovarci e discutere e lo vogliamo fare nel solco della dottrina sociale della Chiesa. Il lavoro non è una ‘merce’ qualsiasi ma è la cifra della dignità della persona, la circostanza attraverso cui l’uomo si realizza e contribuisce allo sviluppo della società”.

