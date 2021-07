Il nuovo Prato di Stefano Commini riparte da Prato. L'attesa è finita, le riserve sciolte: Luigi Pagliuca è il primo allenatore dell'era Commini. Pagliuca, nato a Prato il 29 agosto 1979, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile biancazzurro, ha giocato in campionati professionistici dalla fine degli anni 90' fino al 2011 quando terminò la carriera proprio a Prato. Di seguito una breve parentesi al Jolly Montemurlo e poi la panchina. Prima da vice alla Pistoiese, poi Scandicci, Prato e Livorno nelle giovanili fino alle esperienze di Viareggio e Ponsacco.

Durante la prima conferenza stampa di presentazione, Commini aveva dichiarato di volere un Prato giovane e con un gioco spumeggiante. Proprio la capacità di lavorare con i più giovani e l'esperienze nelle giovanili deve aver convinto la proprietà laniera a scegliere un pratese doc.

"La società - si legge in una nota - accoglie mister Pagliuca con il più cordiale benvenuto e con un grande in bocca al lupo per l'inizio del suo lavoro"

Intanto si delinea anche lo staff tecnico, il preparatore atletico biancoblu sarà Francesco Chiatto, anch'egli pratese, impegnato nelle ultime due stagioni all'Aglianese.

Dario Baldi