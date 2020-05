06.05.2020 h 13:15 commenti

Lui operaio, lei impiegata: sorpresi a spacciare droga e arrestati

Coppia di insospettabili pratesi trovata a Fiesole con oltre quattro etti di hashish e più di duemila euro in contanti. I carabinieri sono intervenuti durante la vendita ad un giovane cliente di un panetto pronto per l'uso

Sorpresi a spacciare e arrestati. In manette sono finiti un operaio pratese di 55 anni e la sua compagna, una impiegata di 45, entrambi incensurati. I due sono stati fermati dai carabinieri a Fiesole mentre vendevano un panetto di hashish del peso di 110 grammi ad un giovane. Nella loro macchina, perquisita dai militari, sono stati trovati altri tre etti di hashish suddivisi in altrettanti panetti e 2.300 euro in contanti. La coppia è stata anche sanzionata per non aver rispettato i divieti imposti dalle restrizioni contro la diffusione del coronavirus. Il cliente, invece, è stata segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus