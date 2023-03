21.03.2023 h 21:13 commenti

Ludopatia, in via Curtatone apre lo sportello Tipster Point

Il progetto prevede anche la presenza di operatori di strada insieme ai mediatori culturali di lingua cinese. Saranno anche organizzati incontri in collaborazione con le associazioni del territorio

Nel 2021 a Prato si sono spesi 505.186.381,41 euro per i giochi d'azzardo la maggior parte, 316.045.063,62 (fonte Agorà telematica), nel gioco non telematico, le maggiori vincite 127.321.454 sono nelle Vtl. Dati che preoccupano soprattutto per quanto riguarda la possibilità che aumentino le dipendenze da gioco, tanto che è stato aperto lo sportello Tipster Point in via Curtatone. Un progetto che rientra nel Piano Regionale di Contrasto al gioco d’azzardo, realizzato da Anci Toscana in collaborazione con Cat Cooperativa Sociale, Pane e Rose e Gruppo Incontro.

" Non solo un servizio che si rivolge ai giocatori e ai loro familiari - spiega Thi Lal Dai Phan referente del progetto per Cat - ma anche quello in strada fatto da operatori specializzati che lavorano in collaborazione con le associazioni del territorio anche per organizzare eventi e momenti di incontro". Lo sportello è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 e il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12. E' prevista la presenza di un mediatore culturale di lingua cinese, e all' occorrenza anche di altre nazionalità. " Purtroppo è un fenomeno, quello della ludopatia, - spiega Phan - che è trasversale per età ed etnia e cerchiamo di contrastarlo anche cercando, dove è possibile coinvolgendo anche i gestori, almeno quelli più disponibili. Per questo abbiamo anche stampato il volantino in lingua cinese, materiale che abbiamo distribuito durante il Capodanno cinese". Lo sportello che resterà aperto fino a fine anno, funziona come front office, in caso di patologie interviene il Sert.

Tipster Point è parte del progetto di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo Prato in Gioco “Si tratta di un progetto sostenuto dai diversi assessorati coinvolti. Si sono svolti già diversi incontri con gli operatori per i dati necessari e le informazioni per lavorare sui laboratori esterni - spiega Flora Leoni assessore alla sicurezza urbana -. È fondamentale intervenire sul fenomeno del gioco patologico con attività di prevenzione e lavoro sul territorio”.