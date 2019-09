27.09.2019 h 14:34 commenti

Luciano Baggiani presidente del Pin, Silvia Bocci nominata vice

Resteranno in carica fino ad aprile 2020, data in cui scadrà il mandato del consiglio d'amministrazione e quello dei sindaci revisori dei conti.Il presidente Baggiani: "Trovo una situazione finanziaria in ordine, puntiamo a chiudere il bilancio a 6 milioni di euro"

Luciano Baggiani è il nuovo presidente del PIN, prende il posto di Maurizio Fiorvanati che si era dimesso lo scorso 30 giugno. La commercialista Silvia Bocci, invece, assume la carica di vice presidente grazie al voto dei soci privati. Resteranno in carica fino ad aprile 2020, data in cui scadrà il mandato del consiglio d'amministrazione e le cariche dei sindaci revisori dei conti.

“Trovo una situazione finanziaria buona – ha spiegato il nuovo presidente – il bilancio del primo semestre si è chiuso in positivo, l'obiettivo è di raggiungere, come per lo scorso anno, i sei milioni di euro, nonostante la Fondazione CariPrato abbia diminuito l'impegno finanziario verso l'attività della biblioteca. In compenso il Comune di Prato ha aumentato del 15% il suo contributo e l'Università del 40%. Riusciamo così a mantenere i servizi che altrimenti rischiavano una riduzione drastica".

Nel polo universitario pratese sono attivi cinque corsi universitari a cui si aggiunge il master ITIS e quello di agraria dedicato al paesaggio che ha debuttato lo scorso anno scolastico. Gli studenti iscritti sono mille, dato costante nell'ultimo anno, mentre i laboratori sono 36, orientati ad attività di ricerca applicata gestita da oltre 60 ricercatori impegnati a full time.

Luciano Baggiani è stato dirigente ed amministratore in importanti società come Consiag, GIDA, Publiacqua, ANCI Toscana, Estra e lo stesso PIN.



