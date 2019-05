Gli errori ortografici sui manifesti elettorali del Movimento 5 Stelle di Prato finiscono nel mirino della satira televisiva nazionale. Ieri sera, 19 maggio, a "Che tempo che fa", la nota trasmissione di Rai Uno condotta da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto ha passato in rassegna tutte le "stranezze elettorali" di questa campagna per le Europee e le comunali. La carrellata si è soffermata anche sul manifesto di Silvia La Vita contenente la svista grammaticale, "candidata consiglere", senza la "i".

La nota comica torinese ha commentato così: "I Cinque Stelle tagliano su tutto, sugli stipendi, sui vitalizi. Tagliano anche sulle vocali".

Tra l'altro quello mostrato dalla Littizzetto a tutta Italia, non è stato l'unico manifesto elettorale sbagliato dai pentastellati pratesi ( LEGGI) , ma a ben guardare questa citazione su un canale nazionale in prima serata è un ottimo strumento pubblicitario. Come si suol dire "L'importante è che se ne parli".