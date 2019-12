05.12.2019 h 13:25 commenti

Luci e ombre della falda pratese. Ecco lo studio della facoltà di Ingegneria ambientale

Secondo i dati raccolti ed elaborati da Claudio Lubello per conto di Publiacqua, il livello delle acque si è stabilizzato e anche la qualità è migliorata. Restano tuttavia alcune zone critiche. Elaborato un modello matematico per intervenire in modo efficacie nel processo di potabilizzazione

Il livello della falda acquifera si è ormai stabilizzato, mentre l’inquinamento resta abbondantemente sotto i livelli di guardia anche se si registra uno spostamento da Vergaio verso Iolo. Le zone più critiche, anche se in miglioramento, restano quelle intorno ai macrolotti. Quindi la fase critica degli allegamenti, se non subentrano fattori climatici eccezionali, dovrebbe essere archiviata. A stabilirlo una ricerca condotta dal dipartimento di ingegneria di Firenze per conto di Publiacqua raccolta nel volume La Falda di Prato- indagine e modelizzazione dell’acquifero".

I dati sono stati rilevati nel 2015 e verranno utilizzati anche per creare modelli matematici in grado di prevenire come si spostano gli agenti inquinanti in modo da intervenire in modo mirato. “La qualità dell’acqua erogata a Prato – ha spiegato Lorenzo Perra presidente di Publiacqua – è di ottima qualità grazie anche agli investimenti fatti. Tramite questo studio, che ad esempio evidenzia quali sono i pozzi qualitativamente migliori possiamo essere ancora più efficienti”.

In futuro i dati potranno anche essere utilizzati per calcolare la quantità di acqua che si può attingere dalla falda con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza. Procedimento che potrebbe abbassare anche il costo delle bollette.

Lo studio è stato condotto dallo staff di Claudio Lubello docente alla facoltà di ingegneria ambientale e civile di Firenze e parte da un’ analisi morfologica della falda, per poi analizzare la composizione di nitrati e alogenati, due elementi che identificano l’inquinamento della falda. “ I dati – ha spiegato Lubello - sono stati raccolti nel 2015 e ora è già in corso la seconda fase dello studio. In particolare evidenziano come all’interno della falda ci sia un movimento degli agenti inquinanti in particolare da Vergaio verso Iolo. Questo significa che la qualità dell’acqua nella prima frazione è migliorata, nella seconda è meno buona. Dati che restano altamente al di sotto dei livelli guardia. Confermiamo anche i macrolotti come zone più a rischio, tuttavia non presentano un incremento dell’ inquinamento, ma un trend di diminuzione, Non si registrano quindi nuovi fenomeni in atto e quelli storici sono in fase di diminuzione anche se i tempi sono lunghi”.

Terminata la fase delle analisi è possibile creare dei modelli matematici in grado di fornire utili informazioni all’amministrazione in fase di progettazione di infrastrutture. “ I dati – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – ci confermano che la falda ha trovato un suo equilibrio quindi i questo valore diventa il punto di partenza da cui iniziare la progettazione, penso ad esempio a parcheggi sotterranei a più piani per cui riusciremo ad avere una fotografia precisa di quanto incide la pressione in ogni piano. Per quanto riguarda il sottopasso del Soccorso, ancora una volta, abbiamo avuto la conferma dei Del resto rispetto al sottopasso del Soccorso lo studio di Lubello collima con i nostri dati."







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus