Luchini vince la terza Coppa del Mondo nel banked slalom ed è pronto per le Paralimpiadi

Lo snowboarder paralimpico di Montemurlo rappresenterà l'Italia a Pechino dal prossimo 4 marzo. Intanto ha sbaragliato la concorrenza sulle nevi canadesi di Big Snow

Jacopo Luchini è ancora sul podio e le Paralimpiadi di Pechino sono più vicine. Nuovo successo per l'atleta paralimpico montemurlese sulle nevi di Big Snow in Canada. Lo snowboarder montemurlese si è aggiudicato la medaglia d’oro nell’appuntamento paralimpico di Coppa del Mondo, dove ha vinto entrambe le prove nel cross, mettendosi alle spalle lo statunitense Mike Minor e i compagni di Nazionale Mirko Moro e Riccardo Cardani.

Un doppio primo posto che lo porta al vertice della classifica assoluta del banked slalom e di cross, per la prima volta in carriera, e che gli ha permesso di aggiudicarsi il terzo Crystal Globe. Il prossimo 4 marzo prenderanno il via le Paralimpiadi invernali di Pechino, Luchini è stato convocato e spetterà a lui rappresentare il nostro Paese per lo snowboard.

Grande la soddisfazione del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che non ha mai smesso di seguire le imprese sportive di Jacopo: "È un vero orgoglio montemurlese. Non vediamo l'ora di vedere Jacopo alle Paralimpiadi e naturalmente saremo tutti davanti alla tv a tifare per lui. Jacopo ha fatto una stagione strepitosa, frutto di un grande lavoro e di una determinazione unica. Gli auguro di raggiungere tutti i suoi obbiettivi".