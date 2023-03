02.03.2023 h 13:39 commenti

Luca Vannucci è il primo fiduciario Coni per la provincia di Prato

Un ruolo fino ad oggi inesistente sul territorio: sarà il trade d'union fra amministrazioni comunali e associazioni con il delegato Massimo Taiti. "Lavorerò perchè la provincia abbia una sola voce e più peso nelle strategie sportive"

Tra gli interlocutori anche il Comune di Prato: "Quando Luca si è dimesso da assessore allo sport - ha commentato il sindaco Matteo Biffoni - mi sono augurato che tutto il patrimonio di competenze e conoscenze non andasse disperso, ora con questo incarico tutto questo viene nuovamente messo a disposizione del mondo sportivo"

Vannucci si rapporterà non solo con i Comuni, ma anche con la Provincia: "L'attività sportiva ha un ruolo importante in tutta la provincia di Prato - ha ricordato il presidente Simone Calamai - avere due figure che lavorano all' interno del Coni provinciale è sicuramente un valore aggiunto" .

Luca Vannucci, ex assessore allo sport della giunta Biffoni, è il nuovo fiduciario provinciale del Coni. Un ruolo fino ad oggi non presente sul territorio, che ha il compito di essere il trade d'union fra associazioni e amministrazioni con il delegato Massimo Taiti a sua volta anello di collegamento con la delegazione regionale e nazionale."Il fiduciario - ha spiegato- generalmente ha delega comunale, ma visto le dimensioni della nostra provincia Vannucci avrà il compito di rapportarsi con tutti i Comuni. Ho pensato che, grazie alla sua lunga esperienza di assessore e non solo, potesse essere la persona più giusta per svolgere questo ruolo". Il fiduciario quindi, gestirà la complessità del variegato mondo sportivo pratese fatto di tate società, ma anche coordinerà le richieste e i bisogni delle singole amministrazioni per quanto riguarda l'attività sportiva: dagli impianti alla partecipazione alle manifestazioni. "Ho lasciato la giunta Biffoni perchè fare l'assessore è un incarico a tempo pieno che non potevo più portare avanti - ha spiegato- ma ho sempre dato la mia disponibilità a collaborare con incarichi meno gravosi come quello del fiduciario. Lavorerò perchè la provincia di Prato abbia una sola voce e quindi più peso nelle dinamiche sportive".