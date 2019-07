24.07.2019 h 15:11 commenti

Luca Carboni, J-Ax, Mahmood e i Tiromancino: ecco chi salirà sul palco del Settembre per il Radio Bruno Estate

L'appuntamento è per il 6 settembre alle 20 in piazza Duomo, ingresso gratuito. Il 28 agosto anteprima del festival con lo spettacolo "A Ruota Libera" di Giovanni Veronesi con la partecipazione di Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Alessandro Haber

Il vincitore del Festival di Saremo Mahmood, J- Ax, Luca Carboni e i Tiromancino saranno a Prato il 6 settembre per la tappa finale di Radio Bruno Estate, ospite di Settembre Prato è spettacolo.Il festival ormai ha raggiunto la quinta edizione e vanta dieci giorni di eventi dislocati su tre location diverse, 10 mila biglietti venduti, 1.000 spettatori stranieri, 700 mila euro di investimenti, 6 concerti a pagamento in una piazza che può contenere 5mila persone e 1.800 posti a sedere.Ad aprire la rassegna musicale il 28 agosto in piazza Duomo “A Ruota Libera” l’anteprima dello spettacolo di Giovanni Veronesi con la partecipazione di Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubino accompagnati dall’orchestra Musica da Ripostiglio a cui si aggiungeranno 12 musicisti della Camerata strumentale Città di Prato. Lo stesso cast sarà impegnato nella trasmissione Amici miei per questo verranno girate alcune scene pratesi che poi verranno inserite nella trasmissione in onda da ottobre in prima serata su Rai2.“Tra le novità di quest’edizione – ha sottolineato– l’anticipazione al 28 agosto, l’utilizzo di Officina Giovani il 30 e il 31 agosto per Dopofestival Secret Show un live set con ospiti a sorpresa e per Understage/35 rassegna di giovani band, e ovviamente la presenza di Radio Bruno che ha scelto il festival per concludere il suo tour estivo”.Il 6 settembre alle 20 sul palco di radio Bruno Estate, ingresso libero, ci saranno anche Fred De Palma, Shade, Giordana Angi e Federica Carta.Tra le conferme , invece, la piazza dei piccoli e il tradizionale concerto gratuito della Camerata Strumentale Città di Prato il 4 settembre in piazza Duomo dedicato alla Boemia da qui il titolo Bohemian Rhapsody.“Abbiamo venduto diecimila biglietti – ha sottolineato– per un costo complessivo di 700 mila euro di cui il 90% a carico di Fonderia. Investimento che sarà recuperato con la vendita dei biglietti e il contributo degli sponsor. Quest’anno abbiamo avuto moltissime richieste di biglietti da fuori Italia, soprattutto dalla Spagna, bene anche il Brasile e la Russia”.Un evento che negli anni è cresciuto dando visibilità anche alla città, ma che il prossimo anno potrebbe cambiare organizzatore visto che il bando è in scadenza:“Sarà compito dei tecnici – ha spiegato il sindaco– organizzare il bando, ma dal punto di vista politico daremo l’input di continuare sulla strada che insieme a Fonderia abbiamo iniziato. In cinque anni abbiamo organizzato un Festival di qualità che vogliamo mantenere”Tutto il programma, costo dei biglietti compresi, è consultabile sul sito di Fonderia Cultart