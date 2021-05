05.05.2021 h 12:05 commenti

Luana D'Orazio commemorata in Senato. Aperte altre due sottoscrizioni per aiutare il figlio

Stamani in apertura dei lavori l'Assemblea di palazzo Madama ha osservato un minuto di silenzio per la 22enne morta nell'orditura di Oste. Anmil ha promosso una raccolta di fondi, aperta anche una online su change.org

E' stata ricordata con un minuto di silenzio in Senato Luana D'Orazio, la 22enne morta tragicamente lunedì' mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto in una orditura di Oste: "Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio per unirci al dolore della famiglia di Luana D'Orazio una giovane lavoratrice mancata tragicamente mentre lavorava e per sottolineare con questo minuto di silenzio l'impegno del parlamento oggi e sempre per la tutela della sicurezza e della dignità del lavoro". Queste le parole pronunciate stamani 5 maggio dalla presidente di turno Anna Rossomando in apertura dei lavori all'Assemblea di palazzo Madama.

E intanto dopo la sottoscrizione aperta dal Comune di Montemurlo per raccogliere fondi da destinare al figlioletto di Luana, analoga iniziativa è stata presa dall'Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro).

“Addolorati per la tragedia che ha visto la morte dell’operaia tessile Luana D’Orazio - dichiara il presidente Giuseppe Pitronaci - oggi vogliamo pregare per il futuro del figlio in tenera età che ha lasciato solo. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso la nostra Fondazione ‘Sosteniamoli subito’ affinché, oltre al dolore immenso, non si aggravi la situazione per problemi economici”.

Per aderire alla “Raccolta fondi per la famiglia D’Orazio. Regaliamo un futuro a Donatello”, è possibile fare una donazione sui conti correnti intestati alla Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito”:

- Unicredit IT47P0200805284000010585752