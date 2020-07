E' partito da via del Granaio, via Matteotti e via XXV Aprile il quarto giro organizzato da Alia per la lotta alle zanzare sul territorio di Poggio a Caiano. Da maggio scorso, con cadenza mensile, gli operatori hanno coperto tutte le vie della città intervenendo con degli antilarvali (in particolare bacillus thuringiensis e bacillus sphaericus) su fossi, gore e caditoie. “La mappatura effettuata lo scorso anno ha rivelato che il 95% delle uova vengono depositate nelle proprietà private – dichiara l’assessore all’Ambiente Tommaso Bertini – pertanto oltre agli interventi mensili predisposti da Alia, è necessaria la collaborazione dei cittadini nell’opera di prevenzione. Ricordo che è importantissimo evitare la formazione di zone d’acqua stagnante, come sottovasi o altri contenitori: è lì che le zanzare depositano le uova”.