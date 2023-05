18.05.2023 h 16:08 commenti

Lotta alle zanzare, a Montemurlo parte la campagna di disinfestazione

Al via il monitoraggio sulla presenza di focolai e il trattamento antilarvale che sarà ripetuto periodicamente. Particolare attenzione è riservata ai giardini delle scuole

Partono a Montemurlo gli interventi di disinfestazione per la lotta alle zanzare. Previste due diverse azioni: il monitoraggio riguardo alla presenza di focolai di zanzare e il trattamento antilarvale che viene fatto in modo diffuso su tutto il territorio comunale nelle caditoie pubbliche, nelle gore, nei fossati e canali, nelle aree verdi, ripetuto periodicamente tenendo conto dei tempi di efficacia dei prodotti e dei dati raccolti dal monitoraggio. I trattamenti adulticidi spaziali, invece, vengono effettuati solo ed esclusivamente in caso di emergenza sanitaria (epidemia di dengue, zika e simili) così come definito nelle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e dal Piano regionale.

«Quest'anno sarà posta una particolare attenzione alle scuole con interventi di monitoraggio e trattamento che riguarderanno i giardini scolastici. Inoltre, insieme ad Alia, che gestisce tutti i servizi di disinfestazione dalle zanzare, abbiamo promosso un momento formativo specifico, in programma il prossimo 13 giugno, per il personale scolastico - spiega l'assessore all'Ambiente, Alberto Vignoli - nella lotta alle zanzare non basta solo ciò che fa il Comune di Montemurlo, perché con gli interventi messi in campo si riesce a coprire il 30 per cento del fenomeno della diffusione delle zanzare. Questo significa che per l'altro 70 per cento abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini, in particolare di chi possiede piccole aree verdi. Attraverso piccole attenzione nella gestione quotidiana possiamo limitare la proliferazione delle zanzare, ad esempio limitando i ristagni d'acqua nei sottovasi o in piccoli depositi».

La lotta alle zanzare continuerà per tutta l'estate. Nella stagione più calda (luglio-agosto) sarà possibile effettuare trattamenti adulticidi, esclusivamente nei giardini pubblici, qualora la presenza della zanzara fosse talmente molesta da arrecare forti disagi ai frequentatori del giardino e comunque previa autorizzazione del Dipartimento della prevenzione della Asl.









