Lotta alla violenza e allo stalking, messaggio stampato sugli scontrini di sessanta farmacie

Accordo tra Centro diritti per il malato e Federfarma Prato per ricordare che il numero di telefono 1522 è sempre attivo e dà aiuto alle vittime

“Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”: è la frase che comparirà sugli scontrini rilasciati da sessanta farmacie aderenti a Federfarma Prato che ha recepito la proposta del Centro diritti per il malato. “La campagna di diffusione della cultura del rispetto e della non violenza – spiega Fabio Baldi – non si ferma il 25 novembre ma prosegue e si rafforza”. L'accordo con Federfarma permetterà un'ulteriore diffusione di un messaggio importante e, purtroppo, di sempre maggiore attualità. “Grazie a questa procedura – ancora Baldi – saranno decine di migliaia gli scontrini che ogni giorno entreranno nelle case, nelle scuole e nei luoghi di lavoro di tutta la provincia di Prato”. Il numero 1522 è attivo 24 ore su 24.



