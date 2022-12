20.12.2022 h 11:45 commenti

Lotta alla dispersione scolastica, in arrivo 39 mila euro per le scuole montemurlesi

Il Comune, inoltre, mette sotto l'albero 80 libri per le biblioteche scolastiche dell'istituto comprensivo “Margherita Hack”. Stasera la recita di Natale sarà dedicata a suor Anna Minghetti

Il Comune di Montemurlo investe nella lotta alla dispersione scolastica grazie ai quasi 39mila euro destinati alle scuole del territorio, l'istituto comprensivo “Margherita Hack” e la scuola paritaria “Ancelle del Sacro Cuore”. Si tratta di fondi regionali assegnati alla area pratese per i progetti educativi zonali per l'anno scolastico 2022-2023. A Montemurlo spettano 31.322 euro come trasferimenti regionali, ai quali si aggiungono 7.671 euro di risorse proprie del Comune. I fondi saranno ripartiti tra le varie scuole in base al numero di alunni, l'87% andrà all'istituto comprensivo “Hack” e il 13% alle Ancelle del Sacro Cuore. Si tratta di risorse che le scuole utilizzeranno per progetti che puntano al rafforzamento delle competenze degli alunni più fragili, ad esempio attraverso percorsi di potenziamento della lingua italiana per studenti di origine straniera, e mirano alla lotta alla dispersione scolastica. "Si tratta di risorse importanti che possono essere utilizzate dalla scuola per realizzare una progettazione educativa inclusiva - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano -. Le attività sono rivolte ai bambini e ai ragazzi da 3 mesi a 18 anni di età ed intervengono sia nell’ambito dell’infanzia per sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia che nell’ambito dell’età scolare per prevenire e contrastare la dispersione scolastica".

Anche quest'anno, inoltre, il Comune di Montemurlo ha messo sotto l'albero di Natale delle scuole un grande pacco regalo con 80 libri, per un impegno di spesa di circa mille euro, che andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche delle varie classi, dall'infanzia alla scuola media. Il Comune inoltre ha donato a tutti i bambini che frequentano gli asili nido comunali e gli spazi gioco il libro con la fiaba “Farfallaria”. Infine, sempre in tema di emozioni sarà dedicata a suor Anna Minghetti, l'insegnante della scuola del Sacro Cuore, scomparsa nel marzo scorso dopo una lunga malattia, la recita di Natale “Il fantasma di Canterville” in programma stasera martedì 20 dicembre ore 21 nella chiesa del Sacro Cuore (piazza Contardi).