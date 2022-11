25.11.2022 h 16:34 commenti

Lotta all'illegalità, da gennaio solo dieci le aziende controllate dal gruppo interforze della Prefettura

L'organismo è stato costituito per coordinare l'intervento di tutte le varie componenti ma rispetto a qualche anno fa il numero di accessi nelle ditte è drasticamente crollato

Appena dieci aziende controllate da inizio anno dal gruppo interforze attivato dalla Prefettura. Meno di una al mese di media. Il dato è stato comunicato dalla stessa Prefettura a pochi giorni dal nono anniversario della strage di via Toscana, con i sette operai bruciati nel capannone dove lavoravano e dormivano. Il “Gruppo di lavoro per la legalità nelle attività produttive” è stato costituito nel giugno 2021 con il compito di svolgere attività ispettive e di monitoraggio interforze nelle aziende presenti sul territorio provinciale, per contrastare le varie forme di illegalità, con particolare riferimento allo sfruttamento dei lavoratori, al mancato rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, delle norme fiscali ed urbanistiche ed in materia di immigrazione clandestina. Si affianca ai controlli che i singoli enti fanno d'iniziativa e anche a quelli del progetto Lavoro Sicuro condotti dall'Asl quasi sempre insieme alla polizia municipale di Prato. Resta il fatto, però, che sta venendo meno il concetto dei blitz interforze inaugurato proprio a Prato per affrontare, e combattere, l'illegalità economica in tutte le sue sfaccettature.

Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente su convocazione della Prefettura. Una volta definito il programma di interventi i rappresentanti degli enti coinvolti concordano in sede di tavolo tecnico in Questura le modalità dell’accesso ed il piano attuativo degli accertamenti.

Accertamenti che però, come emerge dal bilancio, sono ormai ridotti al lumicino, anche rispetto allo scorso anno. A novembre, ad esempio, sono state controllate appena due aziende ed in una la polizia municipale di Prato ha riscontrato la non agibilità dei locali, ponendo sotto sequestro 27 macchinari e sanzionando per 3.100 euro il titolare della confezione.