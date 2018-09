11.09.2018 h 15:15 commenti

Lotta all'evasione fiscale, nelle casse del Comune entrano oltre 750mila euro

Il Comune di Prato è al terzo posto in Italia per tributi erariali recuperati: dal 2012 ad oggi oltre 3 milioni sono arrivati dal governo grazie alle segnalazioni fatte dal Nucleo Antievasione, coordinato dalla polizia municipale

Ammonta a 751.619 euro il contributo che il ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Prato per la partecipazione al contrasto e al recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali destinati allo Stato, che ha visto in prima linea il Nucleo Antievasione del Comune, coordinato dalla polizia municipale. Prato è così al terzo posto in Italia per tributi recuperati dopo Genova (967.576) e Milano (1.308.977), città comunque molto più grandi e popolate.

E' il risultato della partecipazione incentivata dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, che in base alla legge è premiata con il riconoscimento a loro favore delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sui tributi statali evasi: nel corso degli anni, tale quota ha subito diverse modifiche, passando dall’originario 33% al 50%, fino al 100% a partire dal 2012. Sulla base di questa normativa il Comune di Prato ha rinnovato nel dicembre 2017 il protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate impegnandosi a fornire dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale e trasmettendo le segnalazioni qualificate, ovvero quelle relative a posizioni soggettive per le quali già in precedenza sono stati rilevati evidenti fenomeni evasivi e/o elusivi, anomalie e difformità.

Dal 2012 ad oggi sono entrati nelle casse comunali 3.144.757 euro, con la punta più alta quest'anno con oltre 750mila euro, oltre 200mila euro in più dell'anno scorso (2012 € 10.716; 2013 € 164.881; 2014 € 535.767; 2015 € 624.389; 2016 € 533.241; 2017 € 524.140; 2018 € 751.619).

"Piena soddisfazione per questo risultato, frutto del lavoro del Nucleo antievasione, di cui fanno parte diversi uffici, tra cui la polizia municipale, la Sori e la Ragioneria, e alle scelte di questa amministrazione, che dal 2014 ha deciso di implementare il contrasto dell'evasione fiscale e il Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate - commenta l'assessore al Bilancio Monia Faltoni -. Questa cifra si tradurrà in maggiori risorse per i servizi ai cittadini".