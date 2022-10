07.10.2022 h 14:47 commenti

Lotta all'evasione fiscale, il Comune recupera e incassa oltre 338mila euro dallo Stato

Prato si conferma il Comune più virtuoso in Toscana, e fra i primi in Italia, per la capacità di rintracciare le somme evase. In dieci anni il totale supera i 4 milioni ai quali si devono aggiungere i 6 di tributi locali recuperati

Si attesta a 338.768 euro la somma che il Nucleo Antievasione della polizia municipale del Comune di Prato, lavorando in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha ricevuto quest'anno dal ministero dell'Interno, che annualmente eroga le somme recuperate agli enti locali che partecipano alle attività in ambito nazionale di contrasto all'evasione fiscale.

Quest'anno sono stati riscossi quasi 100mila euro in più rispetto allo scorso anno, quando nelle casse comunali sono arrivati dal ministero circa 240 mila euro. Un risultato che conferma Prato come il Comune più virtuoso in Toscana per il recupero dell'evasione fiscale e fra i primi in Italia, dopo Milano, Genova e San Giovanni in Persiceto.

Con la cifra di quest'anno il recupero complessivo derivante dalla partecipazione del Comune di Prato arriva a circa 4.200.000 euro, in dieci anni di attività. Importo, questo, che il ministero ha già erogato e che il Comune ha già iscritto a bilancio. Il rischio, però, è che i risultati degli anni a seguire non siano altrettanto significativi: il totale di oltre 4 milioni di euro corrisponde infatti al 100% della quota recuperata che il Ministero ha garantito fino al 31 dicembre 2021 ai Comuni impegnati a rilevare le posizioni debitorie, con proroga del decreto fiscale 2019. La proroga è scaduta e pertanto, se non ci saranno interventi legislativi da parte dello Stato, l'incentivazione ministeriale sarà ridotta al 50% delle maggiori imposte e sanzioni riscosse a titolo non definitivo.

Agli oltre 4 milioni appena ottenuti si aggiungono circa 6 milioni che il gruppo Sis. Mi. Co. (Sistema Mirato Controlli) ha recuperato per mezzo della sua attività svolta nell'ambito della verifica dei tributi a livello locale. Sono quindi 10 i milioni che, in meno di 10 anni, il Comune ha incassato nell'ambito del recupero dell'evasione fiscale.