21.12.2022 h 09:34 commenti

Lorenzo Pancini rieletto segretario generale della Cgil: "Avanti verso obiettivi importanti"

A conclusione del 24esimo congresso sono stati nominati anche l'assemblea generale, i sindaci revisori e i segretari di categoria. Alla Filctem Juri Meneghetti succede a Massimiliano Brezzo. Ora verrà nominata la segreteria

Lorenzo Pancini rieletto segretario generale della Cgil di Prato, l'elezione si è tenuta al termine del 24esimo congresso: 57 le preferenze, 4 le schede bianche e 5 i voti contrari.Nella due giorni alla villa al Mulinaccio di Vaiano è stata eletta anche l'assemblea generale, i sindaci revisori i delegati che parteciperanno alla congresso regionale del 30 e 31 gennaio a Firenze e i segretari di categoria, fra le novità il cambio della guardia alla Filctem fra Massimiliano Brezzo e Juri Meneghetti. A proposito delle categorie soltanto lo Spi e la Flc non sono state accorpate con altre realtà di area vasta.Ora il neo segretario presenterà la rosa di nomi che comporrà la segreteria che dovrà essere approvata dall'assemblea. “Sono stati due anni - ( Pancini è entrato a metà mandato) ha spiegato il neo segretario- caratterizzati dalla pandemia e dalla guerra, eventi traumatici, ma il sindacato è sempre stato a fianco dei lavoratori. Ora ci aspettano obiettivi importanti tra cui la partita dei 10milioni di euro arrivati dal Governo che saranno gestiti all'interno del protocollo d'intesa siglato con gli altri sindacati, le associazioni di categoria e il Comune”.E proprio la buona occupazione, la creazione di nuovi posti di lavoro e la lotta al sommerso sono stati i temi affrontati durante il congresso a cui hanno partecipato 127 delegati a rappresentanza di oltre 27.200 iscritti.“Il lavoro manca – ha scandito a chiare lettere il segretario regionale- è come quando da piccoli si giocava al gioco della seggiola per cui c'erano meno sedute rispetto ai concorrenti. Il sindacato ora deve fare di più per tutelare anche le partite Iva e non solo i lavoratori dipendenti”.