27.10.2019 h 10:18 commenti

Lorenzo Dalla Porta campione del mondo di Moto3: è festa grande a Montemurlo e Prato

Il pilota 22enne si è aggiudicato il titolo vincendo sul circuito australiano di Phillip Island. L'ultimo italiano a trionfare nella categoria, che allora si chiamava 125, era stato Dovizioso 15 anni fa. Il successo dedicato alla nonna scomparsa da poco

Lorenzo Dalla Porta è campione del mondo della Moto 3. Un successo che porta Montemurlo e Prato ai vertici del mondiale della categoria, da sempre propedeutica al gran salto in Motogp. Per l'Italia, tra l'altro, è il primo successo nella categoria visto che l'ultimo italiano a trionfare nella classe era stato Andrea Dovizioso nel 2004, ma allora si trattava di 125 e non di Moto3.

Il trionfo di Dalla Porta è stato completo: sulla pista australiano di Phillip Island poteva limitarsi ad una gara di controllo, soprattutto dopo la caduta di Aron Canet, l'unico che poteva ancora contendergli il titolo e che al 3° giro è caduto malamente. Invece Dalla Porta ha voluto bagnare il titolo, conquistato con due gare di anticipo, con una vittoria bella ed emozionante, trionfando in volata davanti al compagno di squadra Marcos Ramirez e ad Albert Arenas.

Per Dalla Porta è la terza vittoria della stagione, la seconda successiva dopo quella della scorsa settimana a Motegi, la quarta in carriera. Adesso il 22enne pratese del team Leopard Racing correrà le ultime due gare di questo campionato e poi si preparerà a fare il salto in Moto2 con il team Italtrans.

"Quando ho visto Canet a terra mi sono detto che dovevo vincere e all'ultimo giro pensavo solo a quello - le parole di Dalla Porta -. È un traguardo importante per me e la mia famiglia: dedico il titolo a mia nonna Nicoletta, scomparsa da poco: glielo avevo promesso. Lei mi ha sempre supportato in tutta la carriera, come mio padre".

Festa grande anche a Montemurlo, dove Dalla Porta abita. Il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport Valentina Vespi hanno voluto esprimere la loro soddisfazione per questa straordinaria vittoria:" Un grande orgoglio per tutti gli amanti di motociclismo e per tutti i montemurlesi, che hanno sempre fatto il tifo per Lorenzo - dicono -. Ci stringiamo in un grande abbraccio a Lorenzo, perché sappiamo quanto lavoro, quanto sacrificio e determinazione ci sia dietro a questo risultato. Lo abbiamo visto crescere negli anni come uomo e come sportivo. Tutto è iniziato a Oste, sul piccolo circuito il Geko, creato dal babbo di Lorenzo, Massimiliano, che ha sempre creduto nelle potenzialità del figlio e le ha coltivate con tenacia. Vederlo trionfare in Australia è davvero meraviglioso. Ora aspettiamo Lorenzo a Montemurlo per festeggiarlo".