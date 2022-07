15.07.2022 h 08:14 commenti

Loredana Bertè in concerto a Villa Guicciardini per il festival "Settembre"

Il nome della regina della musica italiana si aggiunge al già ricco cartellone della kermesse musicale che anche quest'anno ha deciso di organizzare una data in Val di Bisenzio

Villa Guicciardini ad Usella il prossimo 6 settembre aprirà le sue porte a Loredana Bertè. La nuova data si aggiunge al già ricco calendario del "Settembre Prato è Spettacolo" e dopo il successo dello scorso anno il programma del Festival pratese supera i confini di piazza del Duomo e torna in Val di Bisenzio nello splendido tesoro originario del XII secolo. la location ideale pr celebrare una regina indiscussa della musica italiana come Loredana Bertè.

Nell'estate 2022 Loredana Bertè, a 40 anni dal mitico ’82 in cui esplose “Non sono una Signora”, torna in tour con uno show in cui ancora una volta si rimette in gioco: sicuramente un grande tributo al pop e al rock, che solo lei può fare. Perché se nel live è la scaletta la base da cui si parte per costruire lo spettacolo, Loredana Bertè tra passato e presente ha canzoni così potenti che riescono a viaggiare tra le emozioni di diverse generazioni e a raccontare le sfaccettature di tutti noi.

Sul palco, meticolosa in tutti i dettagli e super attenta al suono ha voluto con sé una band di cinque elementi (Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso) e alla corista storica Aida Cooper ha unito anche Annastella Camporeale. Non mancherà in scaletta “Mare Malinconia”, il nuovo singolo con Franco126.