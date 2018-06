15.06.2018 h 13:24 commenti

Locali sporchi e alimenti malconservati: chiusa una tavola calda in via Pistoiese

La decisione presa al termine di un controllo interforze che ha portato al sequestro di 250 chili di carne e pesce. Complessivamente elevate sanzioni per 2.500 euro nei confronti della titolare

Una tavola calda cinese del Macrolotto Zero è stata chiusa ieri pomeriggio, 14 giugno, al termine di un controllo interforze coordinato dalla questura di Prato. All'interno del locale, che si trova in via Pistoiese, sono stati sequestrati 250 chili di alimenti, carne e pesce, tenuti in cattivo stato di conservazione. Ovunque, poi, è stata accertata sporcizia e carenza delle minime condizioni igienico-sanitarie. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. La tavola calda è gestita da una cittadina cinese di 31 anni. Al momento del controllo erano quattro i dipendenti trovati all'interno del locale.

Edizioni locali collegate: Prato

