11.03.2022

Lo studio El.Ir Plan sbarca a Calenzano, domani l'inaugurazione della nuova sede

Nato otto anni fa dall'iniziativa di due giovani donne, si è progressivamente ingrandito con tre assunzioni

Partito otto anni fa grazie all'iniziativa di due giovani donne, lo Studio El.Ir Plan è pronto ora ad aprire la sua seconda sede dopo quella storica di via Pomeria, proprio davanti alle mura. Domani, sabato 12 marzo, è fissata l'inaugurazione dello studio in centro a Calenzano, in via Buonarroti 10 angolo con piazza del Ghirlandaio, con un rinfresco a partire dalle 16.30.

Lo Studio El.Ir Plan si occupa di elaborazione dati e consulenze per aziende e privati per quanto riguarda tutto l'aspetto fiscale, societario, contrattuale e pratiche a privati, quali modelli dichiarativi, Isee bonus comunali e Inps e molto molto altro. A mandarlo avanti sono le due socie (Elena Guarducci, pratese di 37 anni e Irene Vetere 31enne di Calenzano), che si sono lanciate insieme in questo progetto divenuto una bella realtà.

"Abbiamo scommesso sulle nostre capacità - dicono - e ci siamo messe in gioco stando in continuo aggiornamento; anche in questi due anni di pandemia mondiale siamo riuscite a fornire un costante supporto alle aziende nostre clienti che hanno davvero dovuto affrontare difficili momenti. Ci riteniamo soddisfatte e felici perché ad oggi abbiamo assunto tre dipendenti, due donne ed un uomo, e ora sbarchiamo anche a Calenzano".

