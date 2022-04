20.04.2022 h 09:01 commenti

Lo studio di Italo Bolano diventa uno spazio espositivo per le nuove generazioni di artisti

Il locale dove l'artista elbano, che ha insegnato anche al liceo Copernico, ha lavorato negli ultimi 20 anni diventa un luogo dedicato all'arte contemporanea. Ad inaugurarlo la retrospettiva del maestro "Viaggio nel blu"

Lo studio di Italo Bolano diventa uno spazio espositivo dove gli artisti delle nuove generazioni potranno incontrarsi, esporre e “dialogare” con l'arte del pittore elbano.

Ad inaugurare lo spazio di via Fra Bartolomeo 57, venerdì 22 aprile alle 17,30 la retrospettiva “Viaggio nel blu”, una metafora per indicare l' ultimo viaggio di Bolano con una selezione di opere inedite datate 2019, a cui l’artista si dedicò sino alla fine.

Nato dalla volontà di tornare a far vivere lo studio d’artista come luogo d’incontro e promozione dell’arte, il progetto Open Studio Italo Bolano è stato affidato alla

direzione artistica della storica dell’arte e curatrice Erica Romano, direttrice anche dell’Open Air Museum di San Martino a Portoferraio “La prima mostra – ha spiegato la direttrice – illustra le ultime fasi e atti artistici di Italo, quando già aveva problemi di salute, ma che riassumono in tutta la vivezza di colori quella che era la sua arte. A partire da ottobre organizzeremo altre esposizioni soprattutto per il dialogo con le nuove generazioni e con i nuovi linguaggi contemporanei”.

A due anni dalla morte dell'artista, che ha insegnato anche al liceo Copernico, lo spazio dell’Open Studio è stato ristrutturato: “L’idea – spiega Alessandra Ribaldone presidente della Fondazione Italo Bolano Ets - è quella di far rivivere l’arte in queste mura che hanno visto Italo lavorare per tanti anni. Nello studio ci sarà un’alternanza di artisti contemporanei, moderni e affermati ai quali sarà dato modo di colloquiare col fine di rendere questo spazio un centro di cultura per la città di Prato”.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per annunciare il progetto per la realizzazione di un nuovo edificio museale che interesserà l’intera area dell’attuale museo all’Isola d’Elba, ad opera dell’architetto Giampiero Gabelli.

"La città si arricchisce di una delle sue espressioni più importanti, l’arte contemporanea – ha concluso il sindaco Matteo Biffoni – Quella di un grande artista

che ha segnato un pezzo di storia del nostro territorio e non solo. Uno spazio che grazie alla generosità di una fondazione diventa patrimonio cittadino”.

