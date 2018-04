30.04.2018 h 09:10 commenti

Lo studio delle campane diventa una scienza, a Prato uno dei massimi esperti

Emanuele Negri, 23 anni, si definisce un campanologo, cioè uno studioso di campane dal punto di vista della storia, della composizione e del peso, particolari che incidono sulla purezza del suono. Quella del Duomo è la più antica della città: ha 262 anni e pesa 2.700 chili

Non un campanaro ma un campanologo ovvero l’esperto dei suoni delle campane, una scienza poco conosciuta di cui il giovane Emanuele Negri è un massimo esponente. Il suo compito, che è anche una passione, è di studiare dimensioni, composizioni, altezze e strutture delle campane per studiarne il suono.

“Questo amore per le campane - spiega – è nato quando ero piccino e passavo davanti alla chiesa di Casale e vedevo il campanile, punto di riferimento per tutta la comunità, mi incuteva terrore ma anche curiosità e così ho iniziato ad occuparmi delle campane”. Emanuele è un autodidatta, ma con gli anni, ora ne ha 23, è riuscito a farsi un’ ampia cultura sulle campane, soprattutto quelle di Prato. “Mi sono arrampicato sul campanile di San Fabiano , sono salito sul’ex convento di San Domenico e anche a Palazzo Pretorio per visionare la Risorta, ora vorrei arrampicarmi sul campanile del Duomo che ospita la campana più antica con i suoi 262 anni e i suoi 2.700 chili di peso. E’ sicuramente una delle più importanti del centro Italia”.

Nell’attesa di poter salire sul campanile Negri si accontenta di visionare dal basso le campane con la sua attrezzatura specifica che comprende anche un metro laser a distanza per le misurazioni. “Vorrei lanciare un appello a tutti i parroci perché valorizzino questo patrimonio, artistico e culturale che potrebbe essere anche utilizzato per un rilancio turistico della città: sono in molti ad apprezzare suoni e fattezze delle campane”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus