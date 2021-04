20.04.2021 h 16:47 commenti

Lo storico studio legale Mauro Giovannelli si allarga e cambia denominazione

Previsti anche il trasferimento della sede legale a Firenze, il consolidamento di quelle di Prato e di Milano e una riorganizzazione dei dipartimenti che valorizza la specializzazione nelle varie aree di competenza

Dopo quasi 60 anni di attività nel campo del diritto amministrativo che lo hanno reso tra le realtà professionali più importanti a livello regionale e nazionale, lo studio legale fondato dall'avvocato Mauro Giovannelli si allarga e diventa “Giovannelli Masi Cecconi & Associati”.

Entrano nella compagine societaria infatti, Guido Giovannelli, Leonardo Masi e Matteo Cecconi. Un passaggio, questo, considerato la naturale evoluzione della governance "tenuto conto - si legge in un comunicato - che questi tre professionisti fanno parte da anni dello studio ed hanno contribuito al suo successo, con l’apporto di una solida esperienza non solo nelle rispettive aree di competenza, ma anche a livello dirigenziale".

Cambio di nome e anche cambio degli spazi. Operando da molti anni a livello regionale, la sede principale è stata trasferita negli uffici di Firenze, in Corso Italia, pur restando pienamente operativa ed anzi consolidata la sede storica di Prato, a fianco del Museo Pecci. Inoltre, in una proiezione ultraregionale, è mantenuta la sede di Milano, in via Cesare Cantù, a pochi passi da piazza Duomo.

Nello studio operano una ventina di professionisti organizzati per dipartimenti tematici e capaci di sinergie tra le diverse sedi grazie ad un importante investimento in tecnologia voluto dalla direzione per allinearsi alle evoluzioni tecnologiche del contesto esterno e per rendere più agevole la condivisione dei dati sia internamente e tra le sedi, sia nelle relazioni esterne, primi tra tutti con i clienti pubblici e privati, desiderosi di risposte tempestive e di qualità.

Tutte le novità di “Giovannelli Masi Cecconi & Associati” sono raccontate nel nuovo sito (www.studiogiovannelli.it ), il cui restyling rispecchia la volontà di studio di dare spazio non solo agli obiettivi ed alla rinnovata organizzazione, ma anche a garanzia degli utenti e per una maggiore visibilità dei professionisti che quotidianamente operano interattivamente nelle varie sedi e che sono l’autentico valore del sodalizio. "Il tutto - prosegue il comunicato - nel rispetto dei valori fondanti espressi nel codice etico e delle procedure del sistema Iso di gestione per la qualità certificato, di cui lo studio si è dotato, tra i primi in Italia".