Lo storico cinema Eden chiuderà a fine anno. Il proprietario: "Lasciato solo dal Comune"

Il 31 dicembre la storica sala cinematografica abbasserà il bandone. Ossani imputa all'amministrazione comunale la mancanza di sostegni per le iniziative fatte

Tra le prime reazioni quella del segretario provinciale della Lega, Daniele Spada, che sottolinea come "La paventata chiusura dell'Eden colpirebbe ancora una volta il centro storico, per giunta con la fine di un'attività capace di richiamare una frequentazione della quale possono giovarsi a loro volta gli altri esercizi del centro e che di per sé rappresenta un presidio, specie serale, contro il degrado e l'abbandono. Perdere il cinema Eden è un rischio che la città non può correre ed è necessario che il sindaco si adoperi in tutte le maniere per sventare questa possibilità, anche superando le incomprensioni passate con la proprietà"

Nella veste di capogruppo in Consiglio comunale Spada presenterà una domanda d'attualità per sapere quali siano state le richieste avanzate dal titolare dell'Eden all'amministrazione, di che cosa abbia eventualmente beneficiato e quali possano essere le soluzioni per venire incontro alle sue sollecitazioni.

alessandra agrati

Il cinema Eden il 31 dicembre chiuderà. Eros Ossani ha preso la decisione e, salvo un ripensamento dell' ultima ora dovuto a un cambio di atteggiamento da parte del Comune, anche questo pezzo di storia di Prato finisce. Una scelta che, infatti ,è condizionata dalla mancanza di aiuto da parte dell'amministrazione comunale, colpevole, secondo il gestore, di non avere mai sostenuto economicamente le iniziative della multisala, anche quando erano fatte per conto del Comune. "E' un messaggio che voglio lanciare a questa giunta - spiega Ossani - non è un problema economico, tutto sommato riesco a sopravvivere, ma di principio. Quando ho organizzato la rassegna gratuita dei cartoni la domenica, è stata completamente pagata da me. E questo è già grave, ma c'è di peggio: molte delle iniziative proposte, e in parte realizzate dall' Eden poi sono state appaltate ad altre realtà. Oltre il danno la beffa". Ossani si riferisce, ad esempio, alla rassegna dedicata a Nuti, nata nelle sale di via Cairoli con film gratuiti per tutti, e poi trasferita al Terminale con il contributo del Comune. "Ho scritto al sindaco e all'assessore alla cultura Mangani per informarli della mia decisione, vediamo se si smuove qualcosa. Non voglio contributi per me, ma un riconoscimento del servizio che rendo alla comunità. Soldi che poi posso utilizzare ad esempio per pagare le bollette della luce visto che non mi toccano i bonus. Non parteciperò neppure al bando per il cinema all'aperto, tanto sappiamo come finisce".Il cinema Eden è una realtà storica per la città, Ossani prima gestiva una sala al Soccorso, ha investito in centro trasformando il vecchio cinema, di cui ha mantenuto il nome, in una piccola multisala. "Nonostante i tempi difficili - spiega Ossani - l'attività non è in perdita. I miei figli hanno trovato lavoro da altre parti, se sono rimasto aperto è anche per rispetto alla famiglia proprietaria del fondo. Proverò a mettere in vendita l'attività, ho investito molto negli ultimi anni, se non trovo un acquirente smantellerò l'attrezzatura". Se chiude l'Eden in città resteranno solo due sale. "Non mi fa paura la concorrenza- conclude il gestore dell' Eden - anzi più cinema ci sono migliore è l'offerta e la possibilità che i clienti non si spostino verso le multisale, mi fa paura invece la discriminazione negli aiuti".