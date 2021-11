25.11.2021 h 15:12 commenti

Lo storico campo Pistone della Vigor Cicognini diventerà un maxicentro sportivo

Il terreno di Galciana, messo all'asta dal Convitto, è stato acquistato dalla Lo Conte edile per poco più di 400mila euro. Una multinazionale del settore vi realizzerà campi da tennis, calcetto, beach volley e padel completi di spogliatoi, club house e servizi

Colpo grosso della Lo Conte edile di Prato. Questa mattina, 25 novembre, l'azienda si è aggiudicata la grande area ad uso sportivo lungo via dell'Organo a Galciana, messa all'asta dal Convitto Cicognini perchè inutilizzata da tempo. Il prezzo di base era di 383mila euro. Lo Conte, unico partecipante, ne ha offerti 406mila.

Il noto imprenditore edile pratese ha le idee chiarissime su cosa realizzare al posto del campo "Pistone" e in tutta l’area circostante. Alle sue spalle c'è una multinazionale del settore che ha già investito in altre parti d'Italia e che punta a realizzare un grande centro sportivo. Una struttura che non ha eguali sia in provincia che in zona. Si parla di quattro campi da tennis, altrettanti da calcetto, dieci per il padel, sei per il beach volley. Spazi all'aperto e anche al coperto, completi di spogliatoi, club house e servizi.

La destinazione dei due ettari compresi tra la tangenziale, via Galcianese e via dell'Organo, quindi, resterà impianti e verde sportivo. "Sono servizi sempre più richiesti dai cittadini.- spiega Emanuele Lo Conte, titolare dell'omonima ditta - Inoltre l'intervento riqualifica questa parte di città e ne valorizza la storia".

In quel campo infatti, ha giocato a lungo la Vigor Cicognini e poi il Prato calcio. E' seguito un lungo periodo d'abbandono a cui presto sarà messa la parola fine. La presentazione pubblica del progetto dovrebbe essere imminente.

(e.b.)