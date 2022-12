26.12.2022 h 12:55 commenti

Lo Stefanino d'Oro 2022 è stato assegnato a tre aziende tessili

L'annuncio dato dal vescovo Nerbini al termine del solenne pontificale in Duomo. Il Premio Santo Stefano va a Azeta Filati, Pinori Filati e Unitech

Sono tutte e tre aziende del settore tessile le vincitrici dell'edizione 2022 del Premio Santo Stefano, meglio conosciuto come Stefanino d'Oro. Il riconoscimento è andato a Azeta Filati, Pinori Filati e Unitech, azienda meccanotessile. La proclamazione dei vincitori è stata fatta dal vescovo Giovanni Nerbini stamani 26 dicembre al termine del solenne pontificale che è stato celebrato in Duomo in occasione del patrone della città, Santo Stefano appunto.

Lo Stefanino viene aggiudicato ogni anno dal comitato promotore - composto da Diocesi, Comune, Provincia, Fondazione Cassa di Prato, Comune di Montemurlo e Camera di Commercio di Prato e Pistoia - alle aziende del distretto pratese che hanno successo senza venire meno alle regole della concorrenza e ai diritti dei loro dipendenti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di febbraio 2023 alla presenza delle istituzioni presso la Camera di Commercio.

Ecco le motivazioni lette dal Vescovo al momento dell’annuncio.

Pinori Filati spa - Azienda presente sul territorio da oltre cinquant’anni e leader nel settore dei filati per maglieria. Pone la massima attenzione nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni sostenibili nel rispetto dell'ambiente.

Unitech Industries srl - Industria meccanotessile che attraverso scelte innovative e grandi investimenti nella ricerca nel campo dell'industria meccanica contribuisce a rendere il distretto tessile pratese leader in tutto il mondo con prodotti altamente efficienti.