Lo sportello dei commercialisti dell'Urp offre anche il servizio online

L'attività di primo ascolto e consulenza, che continua a funzionare anche in presenza, fornisce le prime informazioni di carattere fiscale, tributario, economico e giuridico necessarie per l’avvio di un’impresa

L’attività di Commercialisti per il cittadino, sportello gratuito di primo ascolto e consulenza, attivo dal giugno dello scorso anno presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e della Provincia di Prato, diventa anche online. Nessun spostamento, dunque, per tutti coloro che sono interessati al servizio: basterà contattare l’Urp, prendere l’appuntamento Il servizio, voluto con convinzione dai Commercialisti e dal Comune di Prato, si pone come obiettivo primario quello di dare supporto a tutti coloro che sono impegnati in progetti di start up professionali o d’impresa. Dal 2021 anno in cui è stato inaugurato ha avuto una ventina di richieste, a cui si aggiungono dieci per il servizio dedicato al sovraindebitamento.

“Un lavoro di squadra che permette di fornire ai nostri cittadini un servizio importante, specie in una fase economicamente complessa come l'attuale- ha sottolineato l'assessore ai Servizi Demografici Gabriele Bosi - Prevedere anche la modalità on line per questo sportello è un ulteriore fattore di semplificazione. In questo modo il nostro Urp si conferma, anche grazie a collaborazioni come questa, un punto di riferimento essenziale per il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione”.

“L’Ordine dei commercialisti – ha spiegato il presidente Filippo Ravone - conferma la sua scelta di impegno istituzionale e comunitario, anche attraverso questo servizio vogliamo affermare la ferma volontà di rimanere in prima linea accanto a cittadini e alle imprese , ma anche per dare sostegno concreto all’autoimprenditorialità, a chi sceglie di cercare una strada per mettersi in gioco e affrontare il futuro”.

Lo sportello è attivo presso l’Urp, in piazza del Comune 9. L’Ordine dei

Commercialisti, attraverso i propri iscritti, garantisce la presenza il primo e il terzo lunedì del mese dalle 15 alle 17. Ogni colloquio prevede una durata di circa mezz’ora. Al momento della prenotazione dell'appuntamento verrà richiesto nome, cognome, residenza, numero di telefono e tema dell’incontro nonché dichiarazione di non essere già in possesso di partita Iva.

Il servizio è prenotabile attraverso i seguenti canali: Urp di Comune e Provincia di Prato Numero verde (da rete mobile e fissa) 800 058850

E-mail: urp@po-net.prato.it oppure Comune ti scrivo

Facebook Messenger (pagina Facebook Comune di Prato)

Segreteria Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tel. 0574 33862

