27.06.2022 h 14:10 commenti

Lo Spid si può richiedere (gratuitamente) anche in biblioteca

Nuovo step dell'amministrazione comunale per portare a tutti i cittadini l’identità digitale. Lo sportello sarà aperto tutti i venerdì mattina, per venti settimane, a partire dal 1 luglio

Da venerdì 1° luglio, ogni venerdì, dalle 9 alle 13, sarà possibile attivare in modo gratuito il proprio Spid, recandosi allo sportello allestito alla reception della Biblioteca Lazzerini, al piano terra. Il servizio sarà disponibile ogni venerdì fino al 25 novembre (con eccezione del periodo 12 - 21 agosto compresi, per chiusura estiva degli spazi della biblioteca).

"La Biblioteca si conferma un polo per tutta la città - ha affermato l'assessore alla Cultura Simone Mangani -, non soltanto per il patrimonio culturale che custodisce e valorizza, ma anche per i servizi che è in grado di mettere a disposizione dei cittadini. In questo caso, grazie alla collaborazione tra i vari uffici e assessorati del Comune, sarà possibile anche usufruire di questa novità dello Spid il venerdì".

"Si amplia il lavoro dell'amministrazione comunale per semplificare l'accesso ai servizi online ai cittadini - ha commentato l'assessora all'Innovazione Benedetta Squittieri -. Verrà utilizzato, infatti, lo spazio della Biblioteca Lazzerini per il rilascio delle credenziali Spid, utili per accedere a tanti servizi del Comune o delle altre pubbliche amministrazioni, per ottenere ad esempio certificati o effettuare pagamenti. È molto importante diffondere l'identità digitale, perché è uno strumento utile e di semplificazione sempre più richiesto".

Per usufruire del servizio è necessario: portare con sé un documento identità valido rilasciato dalle autorità italiane, la tessera sanitaria e lo smartphone; avere un indirizzo di posta elettronica attivo; prenotarsi, inquadrando il QR code in alto a destra, oppure al seguente link https://affluences.com/biblioteca-lazzerini-1/reservation

Gli infopoint saranno presidiati da un operatore esperto e per il futuro è in programma di organizzare in biblioteca iniziative per dare informazioni e fare formazione sull'uso dei servizi digitali del Comune di Prato.

Il servizio arriva dopo il successo della sperimentazione attivata nel 2021 nell'ambito del Progetto Prato Digitale con gli sportelli itineranti nelle piazze e alla prosecuzione del servizio attivato poi in pianta stabile all'Urp del Comune e della Provincia di Prato. Nel periodo di sperimentazione settembre-dicembre 2021 sono stati rilasciati 904 Spid. Da febbraio 2022 ad oggi, all'Urp ne sono stati rilasciati ulteriori 305, assistendo inoltre i cittadini nella simulazione di un utilizzo dello stesso per accedere a siti istituzionali, come ad esempio l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.