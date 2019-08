03.08.2019 h 12:18 commenti

Lo spettacolo del Ponte Manetti in notturna, con la suggestiva illuminazione

La struttura è stata recentemente aperta al transito e il prossimo 21 settembre verrà ufficialmente inaugurata. Il sistema di luci incassate nella struttura esalta l’estetica degli arconi e della passerella

In attesa dell’inaugurazione ufficiale programmata per il 21 settembre prossimo, il Ponte Manetti, recentemente aperto alla circolazione dopo l’opera di restauro della Provincia di Prato, fa bella mostra di sé anche in notturna grazie a un’illuminazione di grande impatto visivo: un sistema di luci incassate nella struttura che esalta l’estetica degli arconi e della passerella.

“Questa ulteriore miglioria – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli – è stata possibile grazie ad un ribasso d’asta di 200mila euro, che abbiamo deciso di investire nel sistema di illuminazione perché vogliamo che questa opera sia non solo funzionale e sicura, ma anche bella da vedere”.

Le luci installate infatti garantiscono un’ottima visibilità per la percorrenza in tutta sicurezza anche nelle ore più buie, nonché un bellissimo effetto scenografico anche a distanza.