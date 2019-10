23.10.2019 h 12:50 commenti

Lo spacciatore da Guinness dei primati non si ferma: quinto arresto da inizio anno e anche stavolta il carcere non è certo

Già ammanettato a febbraio, aprile, agosto e due settimane fa quando aveva ricevuto l'obbligo di firma. Stavolta i carabinieri lo hanno preso con 10 grammi di eroina e per la legge non è una quantità sufficiente alla detenzione in carcere

Arrestato cinque volte dall’inizio dell’anno, sempre per spaccio di droga. Se non è un record poco ci manca quello di un nigeriano di 26 anni, irregolare in Italia, spacciatore di professione. L’ultima volta il giovane è finito in manette è stata ieri, martedì 22 ottobre.

Sono stati i carabinieri di Montemurlo a bloccarlo sulla pista ciclabile nei pressi della stazione centrale. Perquisito, il ventiseienne è stato trovato in possesso di quasi dieci grammi di eroina. Più o meno la stessa quantità dei precedenti arresti di febbraio, aprile, agosto e di un paio di settimane fa. Il nigeriano era solo sottoposto all’obbligo di firma perché la norma non prevede il carcere per la detenzione di piccole quantità di stupefacente. Lo stesso vale per i dieci grammi sequestrati ieri dai carabinieri. Il sostituto Laura Canovai ha chiesto al tribunale di applicare il divieto di dimora, mentre potrà essere il sostituto che aveva chiesto e ottenuto l’applicazione dell’obbligo di firma a chiedere al giudice di aggravare la misura prevedendo gli arresti domiciliari o il carcere. Il tribunale deciderà domani nel corso del processo per direttissima.