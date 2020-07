03.07.2020 h 12:39 commenti

Lo scrigno di Villa Pazzi si apre al grande pubblico: giardino all'italiana e stanze affrescate

L'edificio trecentesco sorge al Parugiano a Bagnolo e la prossima settimana ospiterà la fiera tessile Ri-Filiamo. Un piccolo gioiello che, nelle intenzioni del sindaco Calamai, potrebbe anche diventare meta turistica

Il cancello della villa Pazzi al Parugiano a Bagnolo si apre per mostrare un gioello dell'architettura del Trecento con il suo parco all’inglese, il giardino all’italiana, ma anche la cappella affrescata dallo Stradano, dedicata a Santa Maria Maddalena che qui ha vissuto.Un lavoro di restauro durato anni - la villa è stata acquistata dalla famiglia Gacci negli anni '80 - che ha prima interessato gli esterni e poi gli interni a partire dal salone che l’architetto Coppedè aveva ristrutturato per esporre le sue opere.“Un tesoro nel cuore della città – spiega- che abbiamo deciso di mostrare al pubblico tramite l’organizzazione di eventi. Attività che è iniziata lo scorso anno ma è stata interrotta dall’emergenza Covid. Ora siamo pronti a ripartire”.Ai primi del Trecento il Parugiano diventa proprietà della famiglia Pazzi, sebbene nel 1325 il complesso fu espugnato e distrutto da Castruccio Castracani. Persa la sua funzione difensiva, nel XV secolo il complesso era essenzialmente un centro agricolo rurale fatto di alcuni edifici attorno a una corte, ma a seguito di acquisti e nuove costruzioni i Pazzi vi crearono una villa turrita. Nonostante le travagliate vicende politiche della famiglia, i Pazzi rimasero proprietari del Parugiano per quasi 500 anni. Nel 1537 la villa, come altre della zona, fu interessata dai fatti della battaglia di Montemurlo: qui Piero Strozzi aveva fatto appostare una compagnia di archibugieri che tendessero un agguato alle truppe fiorentine medicee dirette ad assediare il castello. Nel Seicento vi visse per lunghi periodi estivi durante l'infanzia Caterina, poi nota come suor Maria Maddalena, la santa mistica canonizzata nel 1669 che tanta importanza ebbe nella vita spirituale fiorentina della sua epoca. Proprio qui la giovane ebbe la sua prima visione estatica, in una camera che ancora oggi è ricordata col suo nome. Nel 1935 infine la villa fu acquistata da Adolfo Coppedè, i cui discendenti ne mantennero la proprietà fino al 1980.Un piccolo gioiello che potrebbe anche diventare meta turistica: “Da qui – ha spiegato il sindaco di Montemurlo– si può rilanciare la promozione del territorio, non solo con eventi di tipo economico, ma anche con visite culturali”.E proprio l’organizzazione della mostra Ri-filiamo mercoledì 8 luglio, che riunisce 18 aziende di Montemurlo, Prato, Biella, Brescia e Bologna, di cui 12 filature e le restanti di materie prime e servizi a cui sono già iscritti 150 visitatori, sarà la prima occasione per visitare villa Pazzi“Abbiamo scelto questa cornice – spiegaideatore dell’evento – perché si trova nel cuore della nostra produzione. Siamo i primi ad creare un evento dopo la pandemia e lo faccio tutti insieme”Non a caso è stato scelto come nome Ri- filiamo,per indicare la voglia di tornare a filare e a produrre.