Lo "sciopero delle grucce" dei Sì Cobas diventa itinerante: "Spostano la merce e noi li seguiamo con il presidio"

Dalla scorsa settimana il sindacato appoggia la protesta dei lavoratori della Digi Accessori del Macrolotto Due che chiedono un contratto di 8 ore per cinque giorni settimanali

E' diventato itinerante lo "sciopero delle grucce", proclamato la scorsa settimana dal sindacato Si Cobas nei confronti dell'azienda del Macrolotto Due Digi Accessori e ora allargato ad altre ditte che, secondo il sindacato, farebbero cartello con la Digi, della quale avrebbero ospitato il magazzino dopo il trasferimento della merce dalla sede di via del Lazzaretto. La richiesta dei lavoratori, in gran parte di nazionalità pakistana, è di avere contratti regolari con 8 ore per cinque giorni settimanali. Una delle rivendicazioni simbolo delle vertenze portate avanti dai Sì Cobas.

Stamani, così, i picchetti e i presidi dei Sì Cobas sono stati, oltre che di fronte alla Gidi, anche alla Meta in via Edoardo Chiti e alla L.C. di Montemurlo. Ieri invece il picchetto era davanti alla Ruentex e Gruccia Creation.

"La merce si sposta - dicono i Sì Cobas - e anche il presidio la segue. Venerdì è iniziato lo sciopero dei lavoratori che chiedono la fine del regime delle 12 ore per 7 giorni senza riposo alla Digi, magazzino di smistamento delle grucce. Domenica si sono uniti allo sciopero altri 4 lavoratori di una delle fabbriche del gruppo, chiedendo anche loro di lavorare 8x5. I camion della Digi, dopo aver quasi svuotato il magazzino in via del Lazzaretto, caricano e scaricano in altre fabbriche e magazzini, in un arcipelago di ditte che rifornisce di grucce tutti i pronto moda di Prato".