Lo scherzo del campanello finisce in lite: anziani coniugi contro ragazzini, arrivano i carabinieri

E' successo a Comeana nella serata di domenica. Marito e moglie, che hanno reagito, parlano di persecuzione ai loro danni con il campanello di casa suonato nelle ore più tarde da giovanissimi. La serata si è conclusa al pronto soccorso

Lo scherzo è bello quando dura poco e stavolta, a quante pare, sarebbe andato avanti per troppo tempo tanto da finire a suon di ceffoni e con i referti del pronto soccorso. E' il riassunto, a grandi linee, di quanto accaduto nella tarda serata di domenica 16 luglio in via Alighieri a Comeana dove due anziani coniugi, all'ennesimo trillo del campanello e della successiva fuga dei presunti autori – ragazzini tra i 13 e i 14 anni – avrebbero reagito con le maniere forti rincorrendo i giovani, uno dei quali sarebbe stato colpito con uno schiaffo. L'esatta ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri intervenuti insieme ad un paio di ambulanze inviate dal 118. I militari hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena che, presumibilmente, porterà a una o più denunce e querele. Un ragazzino e l'uomo sono finiti al pronto soccorso dove i sanitari hanno compilato referti di cinque e dieci giorni.

Gli anziani avrebbero parlato di una persecuzione ai loro danni attraverso il vecchio e stravecchio scherzo del campanello suonato a tarda sera. Una situazione che, stando alle dichiarazioni dei coniugi, andrebbe avanti da molto tempo e avrebbe creato più di un fastidio fino all'esasperazione che sarebbe sfociata nella forte reazione di domenica.



