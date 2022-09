07.09.2022 h 12:39 commenti

ll Museo di Scienze Planetarie all’Alzheimer Fest con “Tra stelle e pianeti, un viaggio nello spazio”

L'appuntamento è il 10 settembre in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Il museo pratese propone un laboratorio di un'ora incentrato sulle immagini dello spazio

Sabato 10 settembre a Firenze, dalle 17 alle 18, in piazza Santissima Annunziata, un’ora con il Museo di Scienze Planetarie e con i “Musei che abbracciano l’Alzheimer”.

Il Museo presenta “Tra stelle e pianeti, un viaggio nello spazio”, un laboratorio creativo condotto da Serafina Carpino per osservare e commentare le immagini dello spazio e in particolare le nubi coloratissime con forme bizzarre dove si formano stelle e pianeti. Dalle parole alla narrazione per capire che sensazioni suscitano storie e immagini. E poi si potranno toccare le rocce arrivate dallo spazio, le meteoriti. Un laboratorio quello del Museo già sperimentato a Prato e arricchito, proprio in occasione dell’Alzheimer Fest, che quest’anno si svolge a Firenze dal 9 all’11 settembre, grazie ai commenti e alle reazioni delle persone con Alzheimer che lo hanno già sperimentato.

L’Alzheimer Fest quest’anno ha come tema “Rinasci-menti, l’arte della cura”, è un’occasione di incontro per coloro che fanno qualcosa per ogni forma di fragilità, dalla prevenzione all’assistenza e per chi vorrebbe fare, ma non sa da che parte cominciare. Una scorpacciata d’arte, medicina, scienza e cultura. Ma anche una festa dove si condividono esperienze da ogni provincia, ogni paese. E dove sono tutti invitati: sani e meno sani, operatori, familiari, donatori di sogni e di competenze.

Gli eventi sono tutti gratuiti: ingresso libero fino a esaurimento posti. La festa ha il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Firenze e dell’Istituto degli Innocenti. Partner scientifico l’Associazione italiana Psicogeriatria. Collabora fra gli altri la rete Musei Toscani per l’Alzheimer, di cui fa parte il Museo di Scienze Planetarie di Prato.



