20.12.2021

Livi e Dagomari a lezione dall'Anffas

Gli studenti hanno frequentato un corso di tre lezioni per imparare a comunicare con chi ha forti disabilità. A giugno un nuovo ciclo di incontri promosso dalla Caritas

Galeotta fu la partita di calcio fra gli studenti del Copernico e i ragazzi che frequentano l'Anffas, vicini di casa molto speciale, con cui è iniziato un lavoro di reciproca conoscenza che ha anche coinvolto il Dagomari. Un ciclo di tre incontri per imparare a comunicare con chi ha forte disabilità. "Il momento più toccante - spiega Lucia Ciarpallini insegnante del Dagomari che ha seguito il progetto - è stata quando la mamma di un ragazzo ci ha insegnato il metodo che usa per parlare con lui. Un racconto che ha molto toccato i nostri ragazzi".

Tra le altre esperienza fatte all'Anffas anche quella di un gioco di ruolo e un incontro con una logopedista e alcuni medici. "Una bellissima esperienza conclude - che credo possa avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato" E proprio in quest'ottica a giugno partirà un nuovo corso con la Caritas dal titolo: "Tre giorni e due notti per confrontarsi con i propri limiti, incontrare chi vive nel bisogno, abbattere i pregiudizi e le paure legate al confronto con il mondo della povertà."