12.05.2021 h 15:58 commenti

Livi e Brunelleschi in piazza per chiedere spazi adeguati: "Provincia, ci siamo anche noi"

La manifestazione è stata organizzata per venerdì in piazza delle Carceri alle 17 da docenti, insegnanti e famiglie. Il prossimo anno 18 classi rischiano di non avere una sede

alessandra agrati

Docenti, studenti e genitori del Livi Brunelleschi scendono in piazza per chiedere alla Provincia che trovi una soluzione definitiva alla cronica carenza di spazi. L'appuntamento è per venerdì 14 maggio alle 17 in piazza delle Carceri. Una manifestazione statica nel rispetto delle norme anticovid, a cui potrà partecipare fisicamente soltanto una piccola delegazione, in rappresentanza però di tutte e due le scuole.“Non chiediamo alla Provincia solo una soluzione temporanea per settembre,- si legge nella nota degli organizzatori - ma anche un piano concreto a lungo termine che tenga conto che i numeri dei nostri due istituti continueranno a crescere perché alcuni corsi non hanno ancora completato il loro ciclo. Non ci accontentiamo di promesse, di annunci a effetto, vogliamo la certezza che le e i nostri studenti avranno spazi sufficienti e adeguati alla loro educazione e rispettosi delle loro persone. Abbiamo tentato a lungo la via della mediazione, sia come Consiglio d'Istituto, sia tramite la nostra dirigente, sia attraverso i sindacati, ma al momento questi tentativi non hanno avuto alcun successo. Per questo abbiamo deciso di scendere in piazza. Provincia, ci siamo anche noi!”.Due scuole che negli ultimi anni hanno aumentato l'offerta formativa , concordandola con la Provincia, proponendo corsi unici che inevitabilmente sono stati scelti da molti studenti e quindi progressivamente, ma in modo assolutamente prevedibile, c'è stato bisogno di più aule.Il liceo Brunelleschi quest'anno ha dovuto ruotare su quattro plessi in due comuni diversi (Montemurlo e Prato), costringendo in alcuni casi gli studenti a fare il doppio abbinamento dei mezzi pubblici. E' vero che ogni anno sono state trovate soluzioni tampone, però, secondo gli organizzatori della manifestazione “quando nuove succursali vengono individuate, bisogna arrangiarsi per riallestire da capo i laboratori mancanti, che sono essenziali all’offerta formativa. Quest'anno, inoltre, tre classi al momento non hanno proprio collocazione”.Il Liceo Livi non ha più spazi laboratoriali, né spazi comuni o dedicati agli studenti con Bisogni Educativi Speciali e “negli ultimi due anni – si legge sempre nella nota - è riuscito a trovare un posto per tutte le classi solo grazie all'amministrazione comunale di Prato, che ha concesso l'utilizzo del Rodarino”. Se la concessione non venisse rinnovata 18 classi a settembre non avrebbero una sede, 8 se invece il Comune mantiene l'uso dell'edificio in via Galcianese.