Litigano per un debito di 300 euro e spunta un coltello da cucina, intervento della polizia

Notte agitata quella di due uomini che si sono affrontati per un debito non pagato. Uno di loro è stato denunciato: quando sono arrivati gli agenti, minacciava il rivale impugnando il coltello

Hanno litigato per un debito di 300 euro e uno ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro l'altro minacciandolo. E' successo la notte di sabato 25 agosto in un'abitazione di piazza Mercatale. Protagonisti due nigeriani. Le loro urla hanno spinto i vicini a chiamare la polizia che, arrivata sul posto, si è trovata davanti a uno dei due che minacciava l'altro impugnando un coltello. I poliziotti sono riusciti a riportare la calma e a ricostruire il motivo della discussione. L'uomo che ha impugnato il coltello è stato denunciato per minacce aggravate. Tutti e due si sono poi fatti medicare dai sanitari inviati dal 118 per lievi feriti al volto riportate durante la lite.



