04.11.2020 h 14:30

Litigano e si minacciano a vicenda, tre persone denunciate dalla polizia

La lite è scoppiata nella serata di ieri a San Giusto. I residenti hanno telefonato alla polizia. I protagonisti avrebbero discusso per motivi banali ma con toni troppo accesi

Hanno ingaggiato una violenta lite in mezzo alla strada e alla fine sono stati denunciati dalla polizia per minacce. E' successo nella serata di ieri, martedì 3 novembre, in via di Gabbiana a San Giusto. Protagonisti un uomo di 58 anni e due donne di 53 e 65; tutti sono residenti a Prato e tutti hanno alle spalle precedenti di polizia. Sono stati i residenti della zona ad avvertire la questura che ha immediatamente inviato una Volante. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi ma avrebbe surriscaldato oltremisura gli animi dei coinvolti tanto che le minacce reciproche sono continuate anche in presenza degli agenti.