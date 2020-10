19.10.2020 h 12:37 commenti

Litiga in strada con la compagna e, per sfogarsi, manda in frantumi il finestrino di un'auto in transito

L'uomo ha anche aggredito verbalmente e minacciato di morte i carabinieri prima di essere arrestato

Stava litigando in strada con la fidanzata quando ha pensato bene di “sfogarsi” su un'auto in transito, alla quale ha distrutto un finestrino. E' successo nella tarda serata di ieri, 18 ottobre, in via Berlinguer. Protagonista un 42enne che, alla fine, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, aveva avuto poco prima una lite in casa con la compagna 39enne a seguito della quale aveva riportato delle ferite alla testa. L'uomo, nel tragitto per recarsi all’ospedale per le medicazione accompagnato dalla stessa donna con la quale pareva essersi riconciliato, ha ricominciato a litigare per strada sui bordi di via Berlinguer, lasciando l’auto ad ingombrare la carreggiata.

E' stato a questo punto che è arrivato un veicolo il cui conducente, suo malgrado, si è ritrovato coinvolto nel litigio, visto che il 42 enne, per sfogare la rabbia accumulata con la convivente, si è accanito senza motivo contro uno dei vetri dell’auto in transito mandandolo in frantumi.

All’arrivo dei militari, allertati da altri automobilisti, l’uomo ha cercato prima di darsi alla fuga, per poi aggredire verbalmente e minacciare anche di morte i carabinieri. Inevitabili, a quel punto, le manette.



