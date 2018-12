28.12.2018 h 10:59 commenti

Litiga con una trans e la aggredisce con un ramo: bloccato dalla polizia che usa lo spray urticante

Movimentato episodio in via Firenze vicino allo Stadio. Il giovane ha cercato di aggredire anche i poliziotti

Momenti di tensione, ieri sera 27 dicembre, in via Firenze, nei pressi dello Stadio, per una violenta lite tra un 24enne nigeriano, regolare in Italia, e una trans brasiliana di 30 anni. La discussione tra i due sarebbe nata, poco prima delle 22, durante la contrattazione del prezzo di una prestazione sessuale. Il giovane africano, nel giro di poco, ha perso il controllo e prima ha picchiato la trans per poi armarsi con un ramo. Quando sono arrivati gli agenti di una Volante, lo straniero ha cercato di aggredirli, sempre brandendo il ramo, ed è stato necessario spruzzargli in faccia lo spray urticante per neutralizzarlo. Alla fine il 118 ha dovuto prendersi cura sia del nigeriano sia della trans. Il primo è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la seconda è stata segnalata in Prefettura dopo essere stata trovata con una modica quantità di marijuana, detenuta a scopo personale.

Edizioni locali collegate: Prato

