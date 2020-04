09.04.2020 h 14:24 commenti

Litiga con un condomino e spunta una rivoltella, anziano denunciato

L'episodio è avvenuto ieri sera nei pressi del vecchio ospedale. La pistola era senza munizioni ed era detenuta regolarmente

Non solo il pericoloso episodio della mattina in centro (LEGGI ). Ieri, 8 aprile, la polizia è intervenuta per un altro uso improprio delle armi e anche in questo caso si è trattato di un problema tra vicini. La chiamata al 113 è scattata attorno alle 21 per una lite tra residenti in un condominio nei pressi del vecchio ospedale.Al culmine di una discussione un 86enne italiano ha mostrato al rivale una vecchia rivoltella a tamburo. Arma senza munizioni che l'anziano ha mostrato agli agenti giunti sul posto ammettendo tutto. Dagli accertamenti effettuati è risultato che la rivoltella era detenuta regolarmente ma non era stato comunicato il cambio di luogo di detenzione. L'arma è stata quindi sequestrata e l'anziano è stato denunciato per minacce aggravate e omessa comunicazione di trasferimento dell'arma.